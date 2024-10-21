Üye Girişi
Haberler

Samsunspor'un Beraberliği: Soner Aydoğdu'dan Açıklamalar

Samsunspor'un Beraberliği: Soner Aydoğdu'dan Açıklamalar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'lu orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Fenerbahçe ile oynanan 2-2 berabere kalan maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Transfer yasağının takıma etkilerini ve taraftarların desteklerini vurguladı.

SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, "Geriden gelip maçı berabere bitirmek bizim için önemliydi. Kaybetmedik ve iyi bir gidişatımız var. Bunu sonuna kadar bu şekilde sürdürmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçını ve taraftarların performansı hakkında konuşan Soner Aydoğdu, "Maça fena başlamadık. İki takım açısından da durağan bir başlangıç oldu. Çok şanssız bir şekilde 1-0 geriye düştük. Ama son 2 haftadır geriden gelip maçı çevirmeyi başarıyoruz. Bugünde aslında 2'nci golü attıktan hemen sonra 3'ncü golü atma fırsatı da yakalamıştım. Orada da golü bulabilirdik ama nasip olmadı. Fenerbahçe tabi ki güçlü bir camia. Çok değerli oyuncuları var. Geriden gelip maçı berabere bitirmek bizim için önemliydi. Kaybetmedik ve iyi bir gidişatımız var. Bunu sonuna kadar bu şekilde sürdürmek istiyoruz. Bugün çok güzel bir ortam ve ambiyans vardı. Taraftarlarımız bu maç için çok önceden hazırlanmaya başlamışlardı zaten. Süper Lig'e çıkarken oynadığımız Keçiörengücü maçına benzettim bugünü. O zamanda çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Bizde onlar için elimizden gelen en iyisini vermeye çalışacağız" diye konuştu.

'TRANSFER YASAĞI BİZİ BİRBİRİMİZE KİTLEDİ'

Samsunspor'un şu ana kadar ki performansına da değinen Soner Aydoğdu, "Sezona gerçekten iyi başladık. Transfer yasağının biraz etkisi oldu diyebilirim çünkü bu durumu geçen seneden beridir biliyorduk başımıza böyle bir şeyin geleceğini. Böyle olunca bu durum bizi biraz daha bağladı. Bizde bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta sonradan girdim katkı verdim. Bugün sonradan girdim katkı verdim. Oynayanıyla oynamayanıyla birlikte sahada kim o formayı giyiyorsa Samsunspor için aidiyet duygusu elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Soner Aydoğdu Fenerbahçe Samsunspor Politika Futbol Spor

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu
Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Fenerbahçe GENİŞ ÖZET? 2-2 Samsunspor Fenerbahçe maçı BEİN ÖZET izle! Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde? 21 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne? Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.