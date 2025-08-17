Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak olan Samsunspor'un maçta giyeceği forma Atina'yı karıştırdı. Samsunspor'un Atatürk temalı formayla sahaya çıkma isteği Yunanistan'da tartışmalara yol açarken, Panathinaikos'un bu forma için UEFA'ya başvuruda bulunacağı iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor'un rakibi olan Panathinaikos, kırmızı-beyazlı ekibin Atatürk temalı forması nedeniyle UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

ATİNA YANGIN YERİ

Samsunspor, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışına ithafen "Yol gösteren bir çift göz" sloganıyla özel bir forma tasarlamıştı. Üzerinde Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı bu formayı, Yunanistan'da Panathinaikos karşısında giymek isteyen Samsunspor'un bu hamlesi Atina'da tartışmalara yol açtı.

Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

"PROVOKATİF" BULMUŞLAR

Yunanistan basınında yer alan Sport-fm haberine göre, Panathinaikos yönetimi söz konusu formanın "provokatif" olduğunu ileri sürüyor. Yunan ekibinin, Samsunspor'un bu formayla sahaya çıkmaması için UEFA'ya resmi başvuru yapmayı planladığı öne sürüldü.

UEFA'NIN KARARI MERAK KONUSU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı Yunanistan'da oynanacak. Samsunspor'un Atatürk temalı formayı burada giymek istemesi, Panathinaikos cephesinde büyük yankı uyandırmış durumda. UEFA'nın bu konuda nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.

