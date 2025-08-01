Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne Kalmak İstiyor

SAMSUNSPOR Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu hem bizim finansal açıdan bize destek hem de bilinirlik açısından önemli. Biz UEFA Konferans Ligi'ne asla kalmak istemiyoruz" dedi.

Amissos gruba bağlı Fransa 2'nci Lig ekiplerinden USL Dunkerque ve Samsunspor yöneticileri özel bir otelde bir araya geldi. Amissos Grubu çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verildi. Toplantıya Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yüksel Yıldırım, Başkan Vekili Veysel Bilen, Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım, Futbol Direktörü Fuat Çapa, USL Dunkerque Başkanı Jasper Yıldırım, USL Dunkerque Eş Başkanı Selçuk Demir, Futbol Direktörü Demba Ba, Amisos Ceo'su Federico Palomba, Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

YILDIRIM: UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KALMAK İSTİYORUZ

Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Pazartesi günü Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa'nın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimine katılacağını söyledi. Yıldırım, "Biz zoru seviyoruz. Biz Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. İnşallah Pazartesi günü Fuat Çapa hocamız elleriyle iyi bir çekiliş yapıp, iyi bir rakip çıkarsa biz UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu hem bizim finansal açıdan bize destek hem de bilinirlik açısından önemli. Çünkü oradaki rakipler çok zor üst düzey. Oynayacağımız takımların Samsun'u öğrenmesi lazım. Samsun şehrinin bir tanıtma ihtiyacı var. Burada amaç bir taşla kuş katliamı yapmak. Onun için biz UEFA Konferans Ligi'ne asla kalmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

'BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ'

5-6 transfer daha yapacaklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "Transferi 4 giden oyuncularımızın yerine yapmıştık. Bundan sonra iyi oyuncuları getirip kaliteyi çok yukarı çıkarıp, önce Avrupa'da başarılı olmak sonra da paralel bir koşuda da Süper Lig'de başarılı olmak istiyoruz. Bu ikisini yapmak istiyoruz. Bunun için de Fuat hocamın yapmış olduğu bir kadro mühendisliği var. 22 kişilik bir kadro yapacağız dedik. Şu an 16 civarına geldik. Yani bizim 5-6 tane daha yeni transfer yapmamız gerekiyor. Bu yapacağımız transferler hem ihtiyaç için hem de Avrupa Kupası'ndaki başarı için. Oynayacağız 4 ayrı kulvar da yarışmacıyız. Bunlar Türkiye Süper Ligi, Türkiye Kupası, Avrupa Kupası ve Süper Kupa 4'lü turnuvası. Onun için kadronun geniş olması gerekiyor. Biz 12 Eylül gece yarısına kadar transfer yapacak bir şekilde gideceğiz" diye konuştu.