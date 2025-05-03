Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten Eyüpspor Maçı Öncesi Açıklamalar

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Eyüpspor karşısında sabırlı olmalı, karakter göstermeli ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Planımız net, 3 puanı alarak Avrupa hedefimizde büyük bir adım daha atmak" dedi.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Samsunspor, saat 16.00'da Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Maçın önemine dikkat çeken Reis, takımın hem fiziksel hem mental olarak mücadeleye hazırlandığını söyledi.

Avrupa Kupası hedefi doğrultusunda çok kritik bir maça çıkacaklarını belirten Thomas Reis, "Belki de en doğrudan rakiplerimizden biriyle karşılaşacağız. Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet, bizim için çok büyük bir adım anlamına gelecek. Ancak şunun da altını çizmeliyim; bu sezonun son maçı değil. Önümüzde hala fırsatlar olacak. Biz sadece bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmakla yükümlüyüz. Eyüpspor iyi bir takım, iyi bir teknik adama ve çok tecrübeli oyunculara sahipler. Sezon boyunca iyi bir performans gösterdiler. Bizim de hedefimiz, sezonu onların önünde tamamlamak. Bu kolay olmayacak ama biz buna odaklandık. Eyüpspor karşısında sabırlı olmalı, karakter göstermeli ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Planımız net 3 puanı alarak Avrupa hedefimizde büyük bir adım daha atmak" diye konuştu.

Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Reis, kadro opsiyonlarının genişlemesinden memnun olduğunu belirtti. Reis, "Youssef Ait Bennasser, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Eğer bugünkü antrenmanda bir sorun yaşamazsa, kadroda yer alabilir. Bu bizim için çok değerli. Sadece Rick Van Drongelen sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta aramızda olamayacak. Muhammet Ali Özbaskıcı'nın da küçük bir problemi var. Bunun dışında takım olarak iyi durumdayız. Geçtiğimiz hafta Bodrum'da çok değerli bir galibiyet aldık ve orada bizimle birlikte olan taraftarlarımızın desteği çok kıymetliydi. Umarım bu maçta da tribünlerde büyük bir birlik olur. Onların varlığı bize güç veriyor. Her zaman söylediğim gibi; bu kulüpte hep birlikte büyük bir aileyiz" dedi.