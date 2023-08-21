Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Fenerbahçe maçından mağlup ayrıldık

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'nin net anlamda pozisyonu olmamasına rağmen maçtan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahalarında oynadıkları Fenerbahçe maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, "11 yıl sonra kendi sahamızdaki ilk maçımız Fenerbahçe'ydi. Kazanamadığımız için üzgünüz. İlk yarı rakibin etkili oyuncuların bağlantılarını kesmek istedik. Geçiş hücumlarında da skor bulmak istedik. Taktiksel çalışmalarımız bölüm bölüm tuttu. İlk yarı birkaç pozisyon kaçırdık. Topa sahip olduğumuz bölümü biraz daha arttırabilseydik, sıkıntı yaşatacaktık. 2. yarıda fazla yaslandık ve kenardan gelen bir topla golü yedik. Maçın genelinde savunma anlamında iyi durduk. Rakibin net anlamda pozisyonu yoktu. Kenar ortalarıyla etkili olmaya çalıştılar. Golü yiyince maçı kaybettik. Taraftarımız yıllar sonra bizle birlikteydi. Süreç devam ediyor. Yakın zamanda transfer yapıp, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyoruz. Yeni oyuncuların takıma adapte olmasıyla daha güçlü bir takım olacağız" dedi.

Transfer sürecine de değinen Eroğlu, "15 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Çıkarken kaptırdığımız toplar nedeniyle savunmada kaldık. İleri çıkmak istedik ama gömülü kaldık. Çıkmak isterken kaptırdığımız topla da golü yemiş olduk. Transfer planlarımızı yaptık. Şu anda lig başladı. Her teknik adam tam kadro sezona başlamak ister. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde ihtiyacımız olan transferi sonuçlandıracağız" diye konuştu. - SAMSUN