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Samsunspor Teknik Direktörü Fink, akademiyi ziyaret edip A takım sürecini anlattı

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Samsunspor Teknik Direktörü Fink, akademiyi ziyaret edip A takım sürecini anlattı
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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, teknik ekibiyle Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek akademi kadrosuyla buluştu. Görüşmede genç oyuncuların A takıma hazırlanma süreçleri ve A takım ile akademi arasındaki teknik iletişimin güçlendirilmesi ele alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, akademiyi ziyaret ederek futbolcuları ve teknik heyeti A takıma hazırlık süreci hakkında bilgilendirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Alman Teknik Direktörü Thorsten Fink, teknik ekibiyle birlikte Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek akademinin teknik ve idari kadrosuyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada Teknik Direktör Thorsten Fink, kariyeri boyunca edindiği deneyimleri, futbola bakış açısını ve çalışma prensiplerini akademi ekibiyle paylaştı. Futbolcu gelişimi, antrenman metodolojisi ve genç oyuncuların A takım seviyesine hazırlanma süreçleri üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçtiği ifade edilen buluşmada, A takım ile Futbol Akademisi arasındaki teknik iletişimin güçlendirilmesi, ortak çalışma prensiplerinin geliştirilmesi ve genç oyuncuların A takıma geçiş süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, yardımcı antrenörler Sebastian Hahn ve Michel Ribeiro ile Atletik Performans Antrenörü Goran Kontic yer aldı. Futbol Akademisi'nden ise Futbol Akademi İdari Koordinatörü Savaş Serdar, Akademi Teknik Koordinatörü Jan Van Loon ve akademi teknik ekibi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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