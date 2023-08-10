Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: Ön bölgeye yabancı oyuncu tercihimiz olacak

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Özellikle ön bölgeye eksiğimizi tamamlamak adına yabancı oyuncu tercihimiz olacak" dedi.

Yılport Samsunspor İcra Kurulu ve Başkanvekili Veysel Bilen ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'in 2023-2024 sezonu öncesinde medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan tüm locaların satıldığını söyleyen Veysel Bilen, "Biz büyük bir aileyiz. Birlikte ve beraber hareket edersek, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da geri geldiğimiz Süper Lig'de başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Ama bu sadece futbol takımımızın başarısı değil, aynı zamanda şehrimizin de başarısı olacaktır. Şehrin tüm dinamikleri ve kulübümüz, bir ve beraber hareket edebilirsek, başarı kaçınılmaz olacaktır. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur, olacaktır. Bu sezon Samsun ve Samsunspor için çok önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında şehrin iki takımı yani futbol ve basketbol takımı 'ki bu konumda olan 4 kulüpten bir tanesiyiz' Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Başkanımız başta olmak üzere icra kurulu, transfer komitesi ve yönetim kurulu çok yoğun bir çalışma içerisinde, hocamızın istediği ideal kadroyu oluşturmak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Şu ana kadar 10 transferimiz tamamlandı. Hocamızın da raporu doğrultusunda 3-4 arkadaşımız da aramıza katılacak. 15 Eylül'e kadar da vaktimiz var. Biz Hüseyin hocamıza yönetim olarak sonuna kadar güveniyoruz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz. Bugün itibarıyla 52 locamızın tamamı satıldı ve bitti. Bugün itibarıyla 7 bini aşan bir kombine sayımız var. Fenerbahçe maçına kadar bu sayının 10 bine çıkacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

HÜSEYİN EROĞLU: TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ OLACAK

Süper Lig'de görev alacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçen sene ekibimizle birlikte geldiğimizde güzel bir başlangıç yaptık ve sonunu getirmiştik. Sonu şampiyonlukla noktalandı. 11 yıl sonra hep birlikte Süper Lig'deyiz. Ben ve ekibim, Samsunspor'un başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Süper Lig zor ama Samsun taraftarıyla, camiasıyla, futbolcusuyla, başkanıyla, yönetimiyle oraya yakışan bir kulüp ve orada da başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum. Yıllardan beri Süper Lig'de çalışma gibi bir hayalim vardı. Bu doğru zamanlarda gerçekleşebilirdi ama hep bir proje ve doğru kulübün içerisinde olmak istiyordum. Altınordu'dan ayrıldıktan sonra hem bana uygun hem de futbol anlamında gelişecek bir kulüp olan Samsunspor'da bunu yakaladım. Süper Lig'de görev alacağım için çok mutluyum. En büyük hedefimiz, ilk sene özellikle Samsunspor'a adaptasyon sürecimize hep birlikte destek olarak, hep birlikte başarılı olmak için maçlara çıkmamızdır. Bizim için kolay olmayacak belki. Zorlu ekipler olacak. Galibiyetler, mağlubiyetler olacak. Ama özellikle taraftarımızın ve basınımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Hedefimiz Samsunspor'u en iyi şekilde yukarıya taşımak olacak" dedi.

"RAKİBİMİZİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

Deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı hakkında bilgi veren Eroğlu, "Sivasspor takımı son 4 yılın 3 yılını Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Yeni bir teknik direktörleri var ama yıllardır bu ligde oynuyorlar. Kadrolarında giden, gelen oyuncular var. Her maç zor olduğu gibi, Sivas maçı da zor bizim için. Belki herkes şuan Fenerbahçe maçına konsantre oluyor ama bizim için öncelik Sivasspor maçı. Başlangıçlar kolay değildir. Maçlar ilk başlarda istenildiği gibi gerçekleşmeyebiliyor oyun anlamında. Ama biz şu anki çalışmalarımızla, deplasman olsun, içeride olsun her maça kazanmak için çıkacağız. Kadromuzu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Biz de oyunsal anlamda belirli stratejilerle, taktiksel ve hücumda ve savunmadaki değişkenliklerimizle en iyi şekilde hazırlanıp oradan dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"ALTERNATİFLERİ DE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Transfer konusunda santrfor bölgesine takviye yapılacağının sinyalini veren Eroğlu, Burak Kapacak ve Midtsjö iddialarına da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle santrfor bölgesine, hücum bölgesine kaliteli oyuncuları kadromuza katarak güçlü lig seviyesini yakalamamız gerektiğini daha önce söylemiştim. Süreç güzel bir şekilde devam ediyor. Bu hafta iki oyuncumuz aramıza katılmıştı. Bundan sonraki süreçte, santrfor bölgesine, kanat ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı planlıyoruz. Finansal Fair Play ve harcama limitlerinden dolayı istediğin gibi harcayamıyorsun, oyuncu alamıyorsun. Bunlar da büyük etken. 15 Eylül'e kadar eksik mevkiler de sinyal verecektir. İnşallah olmaz ama sakatlanan oyuncu olabilir bu süreçte. Transferle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yabancı oyuncularda sınır var ve bizim iki yabancı hakkımız var. Bu konuda yerli oyuncu da almayı planlıyoruz ama yabancı üzerinden ilerliyoruz. Yerli oyuncuyu almak kolay değil. İyi oyuncular zaten kendi kulüplerinde oynuyorlar. Ama süreçte, gidişatta eksik mevkiimizi tamamlama adına belki yabancı tercihimiz olacak özellikle de ön bölgeye. Ama yerli anlamında da düşünüyoruz. Yerli oyuncuyu şuan kadrona katamıyorsun. Şuan birçok oyuncu ile temaslarımız sürüyor. Basından duyuyorum bazı isimler geçiyor. Ama netleşmeden bir şey söyleyemiyoruz. Sadece o ikisi ile değil, birçok oyuncuyla temaslarımız sürüyor. Onlarla ilgili girişimde bulunduğumuz bir süreç oldu ama şuan alternatifleri de değerlendiriyoruz."