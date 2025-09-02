Samsunspor, Tanguy Coulibaly ile 3 Yıl Süren Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Tanguy Coulibaly ile 3 Yıl Süren Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Montpellier'da forma giyen Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu, kulüp sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

SAMSUNSPOR, Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürüyor. Son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Montpellier'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1,79 boyundaki Coulibaly 2024-2025 sezonunda toplam 26 maçta forma giyerek 3'de gol katkısı gösterdi.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, "Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Özgür Çelik'in koltuğuna oturacak! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.