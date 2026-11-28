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STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mehmet Emin Tuğral, Özcan Sultanoğlu

SAMSUNSPOR: Bilal Bayazıt, Josafat Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Sekengo (Dk. 68 Ohlenschlaeger), Watt, Coulibaly (Dk. 80 Yalçın Kayan), Samed (Dk. 90+1 Haluk Mustafa Tan), Sousa (Dk. 68 Emre Kılınç), Bayo (Dk. 80 Fatih Kaya)

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can Eğribayat, Pereira (Dk. 60 Fıratcan), Arda Çelik, Metehan Baltacı, Hamza Aydar (Dk. 88 Arda Aslan), Niasse (Dk. 88 Orakpo), Oğulcan Ülgün, Traore, Gouveia (Dk. 72 Koita), Luis (Dk. 46 Salih Uçan), Pedro Mendes

GOLLER: Dk. 7 Bayo, Dk. 26 ve Dk. 40 Coulibaly ( Samsunspor ) – Dk. 58 Pedro Mendes ( Gençlerbirliği )

SARI KARTLAR: Watt, Erakovic, Bilal Bayazıt ( Samsunspor ) – Niasse, İrfan Can Eğribayat, Oğulcan Ülgün, Traore ( Gençlerbirliği )

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3 – 1 mağlup etti.

7'nci dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında oluşan karambolde Sousa'nın pasına düşerken vuran Bayo'nun şutunda top filelerle buluştu. 1-0

20'nci dakikada Pedro Mendes'in yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada Sekengo'nun derinlemesine gönderdiği pasıyla buluşan Coulibaly, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şut direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

40'ıncı dakikada Tomasson'un ceza sahasına yerden yaptığı ortada kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken topu önünde bulan Coulibaly'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Samsunspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

55'inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Sousa ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci İrfan Can Eğribayat, tek hamlede kontrol etti.

58'inci dakikada Gouveira'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol sonrasında topa Traore vuruşunu yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Salih, röveşatayla vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal'in çeldiği topu takip eden Pedro Mendes, yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

67'nci dakikada Gouveia'nın yerden pasıyla buluşan Oğulcan'ın kaleye çektiği sert şut, direğin solundan az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Samsunspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı