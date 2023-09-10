Samsunspor, Süper Lig devlerinin yapamadığını yapıyor! Dünyaca ünlü futbolcu formayı giymeye çok yakın
Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, bir dönem Barcelona forması da giyen Paco Alcacer'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Transfer için uğraştıklarını açıklayan Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, "Paco Alcacer ile 1 aydır görüşüyoruz. Suudi Arabistan tarafı teklifimi kabul etti ama oyuncu etmedi. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Teklifimizi yaptık bekliyoruz." dedi. Alcacer ile bir dönem Süper Lig devleri de ilgilenmiş ancak 30 yaşındaki santrfor Türkiye'ye gelmemişti.
Oliver Ntcham, Marc Bola, Carlo Hose ve Landry Dimata gibi isimleri kadrosuna katan Samsunspor, Paco Alcacer için devrede. Karandeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, İspanyol golcünün ikna edilmeye çalışıldığını belirtti.
"TEKLİFİMİZİ YAPTIK BEKLİYORUZ"
Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "Paco Alcacer ile 1 aydır görüşüyoruz. Suudi Arabistan tarafı teklifimi kabul etti ama oyuncu etmedi. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Teklifimizi yaptık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
19 KEZ SKOR KATKISI YAPTI
Paco Alcacer geçen sezon Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.