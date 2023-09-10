Samsunspor, Süper Lig devlerinin yapamadığını yapıyor! Dünyaca ünlü futbolcu formayı giymeye çok yakın

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, bir dönem Barcelona forması da giyen Paco Alcacer'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Transfer için uğraştıklarını açıklayan Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, "Paco Alcacer ile 1 aydır görüşüyoruz. Suudi Arabistan tarafı teklifimi kabul etti ama oyuncu etmedi. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Teklifimizi yaptık bekliyoruz." dedi. Alcacer ile bir dönem Süper Lig devleri de ilgilenmiş ancak 30 yaşındaki santrfor Türkiye'ye gelmemişti.