Samsunspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, haftalardır koruduğu lig 3.'lüğünü tekrar geri almak için Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'de 24 haftadır ilk 3 sırada yer alan Samsunspor, BAY geçtiği bu hafta sonunda üçüncülüğü Beşiktaş'a kaybetti. Avrupa kupalarına katılma anlamında avantaj sağlayacak lig üçüncülüğünü geri kazanmak için çalışmalarını sürdüren Samsunspor, kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde karşılaşmaya hazırlanan Samsun Temsilcisi, günün antrenmanını ısınma, patlayıcı kuvvet, dar alanda yönsüz oyun ve hedefli oyun ile tamamladı.

58 puanlı Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde bulunan Samsunspor, Sivasspor ile ligin 36. hafta müsabakasında 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Samsunspor için Avrupa'ya katılım anlamında önem taşırken, Sivasspor için de kümede kalma anlamında hayati önem taşıyor. - SAMSUN