RAMS Başakşehir FK maçının ardından

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Samsunpor, kendi sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin karşılaşmayı değerlendirdi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Maçta çok pozisyon olmadı. İlk yarıda rakip daha çok topa sahip oldu. İkinci yarıya daha iyi başladık. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuncularımızdan bazıları yoruldu. Yaptığımız 2 hatadan dolayı goller yedik. Yenildiğimiz için üzgünüz. Perşembe günü Konferans Ligi'nde Mainz ile final maçına çıkacağız. Devre arasına kadar Mainz maçı hariç biri lig biri kupa olmak üzere 2 maçımız daha olacak. Sakat oyuncularımız var. Onlar da dönünce de sonrasında da nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" dedi.

'TARAFTARIN FUTBOLCULARA OLAN TEPKİSİNİ ANLAYAMADIM'

Taraftarın oyunculara tepkisine anlam veremediğini ifade eden Reis, "Islıklama konusunda sakin kalmaya çalışıyorum. Tepkilere anlam veremiyorum. Taraftarlar galip gelmek istiyor. Hayal kırıklıklarını anlıyorum ama oyuncuları ıslıklamayı anlayamıyorum. Bu tepkilerin takıma fayda sağlamadığını düşünüyorum. Bana tepki gösterselerdi bundan rahatsız olmazdım. Bu tepki ile oyuncular olumsuz etkilendi. İlk defa taraftarımızla ilgili bir şikayette bulunmak istiyorum. Gösterdikleri tepkiyi anlayamadım, keşke o tepkileri bana gösterselerdi. Sonuçta takımdan sorumlu olan benim. Hoca olarak her zaman oyuncularımı korumam gerekiyor. Taraftar olarak çok şeyi unuttuk. Geçen sene gösterilen performansı unuttular. Bu takım ligi geçen sene 3'üncü bitirdi. Geçen yıl bu dönemlerde alınan puanın sadece 3 puan gerisindeyiz. Avrupa'da da 5 maçta 10 puanımız var. Son 3 maçı kaybettik ama bu döneme kadar sakat oyuncumuzun olacağını beklemiyorduk. Birçok oyuncuyu sürekli maçlarda oynatmaya çalışıyoruz. Maç bitince oyunculara kenetlenmek gerektiğini söyledim. Çekirdek kadro tam bir aile konumunda. Birbirimizi korumak ve kenetlenmemiz lazım. Bana tepki gösterselerdi bunu kaldırabilirdim. Oyuncular ise çok olumsuz etkilendiler" diye konuştu.

'2 BÜYÜK HATA YAPTIĞIMIZ İÇİN SAHADAN MAĞLUP AYRILDIK'

Yorgunluğun performanstaki ana sebepleri olmadığının altını çizen Reis, "Bugün bazı oyuncular konsantre olmada da sıkıntı yaşadılar. Bazı oyuncuların yorgun olduğunu görebildik. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sene bitmeden oynayacağımız 3 maç daha var. Arada da oyuncular dinlenmeye çalışacak. Performans düşüşünün en büyük sebebi yorgunluk ama tek neden bu değil. Ntcham 6 hafta sakattı. Dönüşü o kadar iyi olmuyor. Yorgun olması da anlaşılabilir. Bugün ise kendi hatalarımız nedeniyle kaybettik. 1 puan alabilirdik. 2 büyük hata yaptığımız için sahadan mağlup ayrıldık. Sakat olan oyuncular da sonuçlarda etkili oldu. Eksiklerimiz nedeniyle ilk 11'de forma savaşı kızışmadı. Oyuncuların rahat olması nedeniyle de bu sonuçları almış olabiliriz. Gençlere de şans veriyoruz. Umarım, ocak ayında tam kadro ile birlikte forma savaşı tekrardan kızışır ve tekrardan savaşmaya devam ederiz" dedi.

NURİ ŞAHİN: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Gayet iyi oynadık. Ne planladıysak toplu ve topsuz takım olarak sahaya yansıttık. Neticesinde de 2-0 gibi bir değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Şahin, "Bu maç bizim için geçiş adımıydı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışanlarımızı, kulüpte olan herkesi tebrik ediyorum. Çünkü herkes çok emek veriyor. Bugün karşılığını aldığımız için ekstra mutluyum. Ben maçın hiç kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok zor bir maç oynadık. Çünkü Samsunspor çok kaliteli. Çok kaliteli ayaklara sahip. Bizim için çok zor geçen bir maç oldu. Ama galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi oynadık. İyi karşılık verdik. İkili mücadelenin çoğunu kazandık. İkinci topların çoğunu kazandık. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Neticesinde 3 puanı aldık" dedi.