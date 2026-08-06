Samsunspor, Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Piast Gliwice'de top koşturan Polonyalı savunmacı Igor Drapinski'yi 2031 yılına kadar renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda Piast Gliwice formasıyla çıktığı 30 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İmza töreni, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Igor Drapinski'ye büyük Samsunspor ailemize hoş geldin diyor, şanlı kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbol kariyerine Wisla Plock'ta başlayan Drapinski, Polonya alt yaş milli takımlarında da forma giymesinin yanı sıra ülkesinin A Milli Takımı geniş kadro havuzunda da yer alıyor.

Igor Drapinski, bu sezon Antoine Sekongo, Elliot Watt, Bilal Beyazıt, Samed Onur ve Fatih Kaya'nın ardından Samsunspor'un 6. transferi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı