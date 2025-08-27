Samsunspor-Panathinaikos maçı öncesi kriz! O pankartlara izin verilmedi

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor ile Panathinaikos karşılaşacak. Samsunspor taraftarlarının Panathinaikos maçı için hazırladığı pankartlar, UEFA yetkilileri tarafından reddedildi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile perşembe günü saat 20:00'de Samsun'da karşı karşıya gelecek.

UEFA'DAN PANKARTLARA YASAK

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi UEFA'dan çok konuşulacak bir karar geldi. Samsunsporlu taraftarların maç için hazırladıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart ve Fatih Sultan Mehmet pankartı UEFA yetkilileri tarafından ret yedi. Samsunspor yönetiminin yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Stadyumu'nda asılacak pankartlara kulübün herhangi bir müdahalesinin olmadığı belirtilerek, "UEFA organizasyonlarında statta yer alacak bir bardağın bile UEFA'nın iznine tabi olduğu" denildi.

İşte o pankartlar;

'GÜZEL BİR PANKART HAZIRLIYORUZ'

Bu kararla birlikte Samsunspor taraftarları tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Taraftar grubundan yapılan bir paylaşımda "Yarın oynayacağımız maç için hazırladığımız pankartta bu görsel bulunduğu için kabul edilmedi yetkililer tarafından. Bu görseli kaldırdık mecburen. Yarın için güzel bir pankart hazırlıyoruz. Mabedimiz 19 Mayıs Stadyumunda görüşmek üzere" ifadelerini kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVikings:

Bırak pankartı adamları yenin yeter aq boş muhabbet gerisi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
