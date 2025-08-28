Samsunspor, Panathinaikos ile Berabere Kaldı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne Geçti

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria karşılaşmayı değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne kaldıkları için mutlu olduğunu belirten Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria, "Yolculuğumuza uzun bir süre önce başladık. Kafamızda ilk hedefimiz oyunumuzu geliştirmek ve hangi Avrupa liginde oynayacaksak ona göre hazırlanmaktı. Kendimizi istikrarlı bir şekilde geliştirdik ve Avrupa Ligi'ne katıldık. Avrupa'da gösterdiğimiz başarıdan memnunum. Futbolcularımın performansından memnunum. Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Lig de iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Gelen oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Transferler döneminin daha bitmediğini ifade eden Vitoria, "Aramıza katılacak olan oyuncular var. İlerleyen dönemde de onların takıma katılacağına eminim. Transfer dönemi bitmedi. Tercihlerimizi yapacağız. Önümüzde uzun bir süreç var. Neredeyse 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreçleri iyi geçirmek istiyoruz. Biz soyunma odamızdaki oyuncularımızdan memnunuz. Futbolcular sahaya çıkıp güçlerini gösteriyorlar. Futbolcularımızla iyi ilişkilerimizin olduğunu düşünüyorum. Biz bu futbolcularla devam edip hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Takımdaki futbolcularımla çalışmayı seviyorum. Futbolcular kariyerleri için başka takımlara gidebilir. Futbolcular gelip gider ama kulüp hep kalıcıdır" diye konuştu.

'SAMSUNSPOR'A KONFERANS LİGİ'NDE BAŞARILAR'

Samsunspor'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılar dileyen Vitoria, "Samsunspor'u tebrik ediyorum. Kendilerine Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. İyi ve organize bir takım. Bizi zorladılar. Turu geçen taraf biz olduk ama bu Samsunspor'un kötü olduğunu göstermiyor. Tüm Samsunspor camiasına gösterdikleri atmosfer için teşekkür ediyorum" dedi.

THOMAS REIS: SONUÇTAN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİM

Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisinde olduğunu belirtmen gerekiyor. Çünkü daha iyi bir sonuç alabilirdik. Takımımın göstermiş olduğu performanstan ve oyuncularımdan gurur duyuyorum. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız fırsatlar vardı ve ne yazık ki değerlendiremedik. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor. Bugün takım olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık ama başarılı olamadık" diye konuştu.

Marius Mouandilmadji'nin sağlık durumu ve transferler hakkında bilgi veren Reis, "Marius'un durumunun biraz iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah çabuk iyileşir ve pazar günü bizimle birlikte olur. Yönetimimiz ve başkanımızla transferlerle ilgili her zaman konuşuyoruz. 1 ya da 2 transfer yapmak istiyoruz. Bu karşılaşmadan forvetlerden istediğimiz performansı alamadık. Ama çok karakterli oyuncular. Ofansif bir oyuncumuzun ayrılmasından sonra kesinlikle bir ofansif oyuncuya ihtiyacımız olacaktır" dedi.