Samsunspor mahkemeye gidiyor

Hafta sonunda Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki polemik git gide büyüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, sarı-lacivertlilerin Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Fenerbahçe de Yıldırım'ın sözleri sonrasında bir açıklama yayınlamıştı.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında kamuoyunda yapılan açıklamaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Cüzi bir kadro değeriyle, her biri çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig'de henüz ikinci sezonunda ligin 2. sırasına yerleşmiş ve birçok planı altüst etmiştir. Bu başarı, bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir.

Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Yapılan bu fütursuz açıklamalar, yalnızca bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını gölgelemek için sergilediği nafile çabalardır. Ancak, kullanılan çirkin dilin ve takınılan tavrın Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkısı bulunmamaktadır.

Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü Armalı Kulübümüz belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerine koşmaya; adil, eşit ve temiz futbolun yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.

Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım hakkında eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray maçı öncesi sessiz kalmakla suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere yanıt vermişti.

Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE YANIT VERDİ

Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulüple ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz"