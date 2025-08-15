Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular idmanı yaptı. Isınma koşusu ile antrenmana başlayan oyuncular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, tarifeli uçakla gittiği İstanbul'dan otobüsle maçın oynanacağı Kocaeli'ne geçecek.