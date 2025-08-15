Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman sonrası takım, İstanbul'dan Kocaeli'ne doğru yola çıkacak.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular idmanı yaptı. Isınma koşusu ile antrenmana başlayan oyuncular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, tarifeli uçakla gittiği İstanbul'dan otobüsle maçın oynanacağı Kocaeli'ne geçecek.