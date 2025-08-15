Samsunspor Kocaelispor Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman sonrası takım, İstanbul'dan Kocaeli'ne doğru yola çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular idmanı yaptı. Isınma koşusu ile antrenmana başlayan oyuncular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Maç hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, tarifeli uçakla gittiği İstanbul'dan otobüsle maçın oynanacağı Kocaeli'ne geçecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.