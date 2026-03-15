Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 2 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Antoine Makoumbou ve Logi Tomasson'dan geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Chalov'un çektiği şutta top kaleci İrfan Can'dan döndü. Pozisyonun devamında Borevkovic'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

48. dakikada Chalov'un ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği vuruş yan direğe çarparak auta çıktı.

53. dakikada Yalçın'ın ortasında defanstan dönen topa Celil'in bekletmeden vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

71. dakikada Benes'in cepheden sert şutu direğin az farkla yanından auta çıktı.

90+2. dakikada Mendes'in sağdan ortasında arka direğe seken topa Tomasson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 63), Lubo Satka, Toni Borevkovic, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham (Antoine Makoumbou dk. 4), Elayis Tavsan (Tanguy Coulibaly dk. 73), Yalçın Kayan (Emre Kılınç dk. 73), Carlo Holse, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Okan Kocuk, Efe Törüz, Ali Diabate, Enes Albak, Soner Gönül

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek, Laszlo Benes (Görkem Sağlam dk. 77), Furkan Soyalp, Denis Makarov (Fedor Chalov dk. 46), Miguel Cardoso, Talha Sarıarslan (Joao Mendes dk. 46), German Onugkha (Indrit Tuci dk. 64)

Yedekler: Onurcan Piri, Jadel Katongo, Burak Kapacak, Lionel Carole, Samuel Mather, Carlos Mane

Teknik Direktör: Erling Hagset Moe

Goller: Antoine Makoumbou (dk. 31), Logi Tomasson (dk. 90+2) (Samsunspor), Toni Borevkovic (dk. 46 k.k) (Kayserispor)

Sarı kart: Logi Tomasson (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
