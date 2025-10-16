Samsunspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla süren idman, dar alanda hedefli oyun çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.

Samsunspor, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.