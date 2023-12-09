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Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti

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Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçta Marius ve Emre Kılınç'ın golleri ön plana çıktı.

2 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Marius'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ntcham'ın şutunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

53. dakikada Hajradinovic'in soldan ortasında Aytaç Kara'nın şutunda top direğin az farkla sağından auta çıktı.

60. dakikada Taylan'ın ara pasında topla buluşan Emre Kılınç ceza sahasındaki şık çalımlarının ardından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

75. dakikada Muhammed'in ceza sahasındaki pasında Ntcham'ın şutu defansın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 4-0

88. dakikada Erdem'in ara pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan da Costa'nın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

90+2. dakikada Hajradinovic'in kullandığı köşe atışında direkten dönen topu iyi takip eden Yasin Özcan kafayla topu filelere gönderdi. 4-1

90+4. dakikada Samsunspor ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan da Costa'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubo Satka, Alim Öztürk (Drongelen dk. 78), Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Fofana dk. 71), Flavien Tait (Osman dk. 78), Emre Kılınç (Muhammed dk. 71), Carlo Holse, Oliver Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 80), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Bola, Schindler, Yunus, Ercan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Kasımpaşa : Andreas Gianniotis, Claudio Winck (Erdem dk. 83), Gökhan Gül, Yasin Özcan, Duhan Aksu, Dries Saddiki, Aytaç Kara (Gomis dk. 71), Ben Ouanes (Taylan dk. 83), Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Julien Ngoy (Nuno da Costa dk. 63)

Yedekler: Ali Yanar, Murat Can, Adnan, Sarp, Selim

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Marius (dk. 11 ve dk. 22) Emre Kılınç (dk. 60), Ntcham (dk. 75) (Samsunspor), Yasin (dk. 90+2), da Costa (dk. 90+4) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Ntcham (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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