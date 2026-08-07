Samsunspor, Kasımpaşa ile 9 saat arayla iki hazırlık maçı için İstanbul'da

Berkay YILDIZ/SAMSUN, – SAMSUNSPOR, 8 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile 9 saat arayla oynayacağı iki hazırlık karşılaşması öncesi İstanbul'a gitti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 8 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile saat 10.00 ve 19.00'da oynayacağı, 9 saat arayla gerçekleştirilecek iki hazırlık maçı için hava yoluyla İstanbul'a hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor, Kasımpaşa karşılaşmalarının ardından Samsun'a dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı