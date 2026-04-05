Haberler

Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 2 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 2 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşarak 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Holse ve Kramer'den geldi. Samsunspor, kazanılan penaltıyı değerlendiremedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Makoumbou'nın ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır kurtardı.

56. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Coulibaly'nın sağ çaprazdan şutunda top direğin yanından auta çıktı.

66. dakikada Deniz'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'e müdahale eden Drongelen, topu kornere gönderdi.

72. dakikada hücuma katılan Drongelen'in ortasında Holse'nin şutunda kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. 2-1

79. dakikada Deniz'in ortasında Soner ve Okan'ın hatasını değerlendiren Kramer, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 2-2

85. dakikada Deniz'in sağdan pasında penaltı noktasında Bardhi'nin şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

90+2. dakikada Samsunspor kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham'ın şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 73), Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan (Olivier Ntcham dk. 85), Tanguy Coulibaly (Elayis Tavsan dk. 73), Carlo Holse, Emre Kılınç (Cherif Ndiaye dk. 85), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Efe Törüz, Ali Diabate, Enes Albak, Yunus Çift

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Adama Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic (Morten Bjorlo dk. 76), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Uğurcan Yağzılı dk. 86), Enis Bardhi (Jo Jin-Ho dk. 86), Kazeem Olaigbe (Diogo Gonçalves dk. 61), Jackson Muleka (Blaz Kramer dk. 61)

Yedekler: Denir Ertaş, Yasir Subaşı, Arif Boşluk, Tunahan Taşçı, Sender Svendsen

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Holse (dk. 43 ve 72) (Samsunspor), Bardhi (dk. 23 pen.), (Kramer dk. 79) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Nagalo (dk. 90)

Sarı kartlar: Emre Kılınç (Samsunspor), Bardhi, Deniz Türüç, İlhan Palut (Konyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte dillendirilen rakam
İstanbul'un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar

Dehşete düşüren anlar: 100 milyonluk araçları cayır cayır yaktılar

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti

Kabus gibi gece! Saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti