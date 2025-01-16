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Samsunspor, Futbol Akademisine Cedric Cattenoy'u Getirdi

Samsunspor, Futbol Akademisine Cedric Cattenoy'u Getirdi
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Samsunspor, futbol akademisinin başına ünlü Fransız teknik direktör Cedric Cattenoy'u getirdi. Cattenoy, genç oyuncuların potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, akademinin başına Mike Maignan, Ferland Mendy, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe, Kingsley Coman ve Christopher Nkunku gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Fransız çalıştırıcı Cedric Cattenoy'u getirdi.

Samsunspor, Futbol Akademi Teknik Koordinatörlüğü görevine Fransız teknik direktör Cedric Cattenoy getirildi. Teknik Koordinatörlük görevine getirilen Cedric Cattenoy için Nuri Asan Tesisleri'nde tören düzenlendi. İmza töreninde Cedric Cattenoy'e, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa eşlik etti.

Cedric Cattenoy: "Genç futbolcularımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracağız"

Akademideki futbolcuların potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Cedric Cattenoy, "Samsunspor'da yeni akademi direktörü olmak için çok mutluyum. Bence burada gerçek bir potansiyel var. Çok güzel bir tesisimiz var ve size söyleyebilirim ki, farklı ülkelerde aynı kalitede olanına rastlamak zor. Buradaki imkanlar en yüksek standartlarda. Başarılı bir akademi kurmak zaman alacaktır. Ancak Fuat Çapa ile aynı vizyonu paylaşıyoruz ve nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Akademimize katılan çocukların hem oyuncu hem birey olarak gelişimlerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Pozitif bir atmosferde çalışarak onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.

İmza töreninde konuşan Veysel Bilen, "Hocamız gerçekten akademik kariyeri çok kuvvetli olan, önceleri bir akademisyen gibi dört adet kitabı olan ve 2001 ila 2016 yılları arasında 15 yıl gibi uzun bir sürede Paris Saint-Germain gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden birinde görev yapmış ve bu süre zarfında da birçoğumuzun bildiği yine Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan birçok oyuncunun yetişmesine doğrudan katkıda bulunmuş bir isimdir. Başkanımızın her zamanki ileri görüşü ve vizyonu çerçevesinde Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nin de modern altyapısıyla sporcularımıza sunduğu imkanlarla gelecekte Samsunspor'a çok önemli oyuncular yetişeceğine, bu oyuncuların Samsun'da ve Samsunspor'da yetiştikten sonra futbol sahnesinde isimlerinden çok bahsedileceğine de inancımız tamdır. Bu kapsamda hocamız Cedric'in deneyimi ve bilgi birikimi Samsunspor'un altyapı çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Hocamız sadece oyuncu eğitiminde ve gelişmesinde değil aynı zamanda futbol akademisinin içinde görev yapan diğer hocalarımızın da eğitim ve gelişmesi için mesai verecek ve onların gelişmesinde düzenlenecek seminerler ve işin üstündeki eğitimlerle genç kuşak teknik adamların da yetişmesine büyük katkı verecektir" diye konuştu.

Cedric Cattenoy'un elinden geçen yıldızlar

11 Haziran 1971'de doğan Fransız Cedrıc Cattenoy, 2001 ila 2016 yılları arasında PSG akademide değişik görevlerde yer aldı. Yaklaşık 80 oyuncunun bireysel gelişiminde katkıda bulundu. Bunlardan dikkat çeken isimler; Mike Maignan (AC Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Adrien Rabiot (Marsilya), Presnel Kimpembe (PSG), Kingsley Coman (Bayern Münih), Matteo Guendouizi (Lazio) ve Christopher Nkunku (Chelsea). 2016 ile 2022 yılları arasında 6 yıl Chicago Fire'de Akademi Direktörü olarak yer aldı. Bu süre zarfında uluslararası arenada boy gösteren 12 oyuncunun gelişimine katkı verdi. Akademi, bu zaman zarfında satılan 2 öz kaynak oyuncusunu satarak 16 milyon Dolar gelir elde etti. 2022 ila 2024 yılları arasında ailevi nedenler sebebiyle Fransa'ya döndü ve Chicago Fire Kulübü'nün isteği üzerinde uzaktan Uluslararası A Takım Scoutu görevinde bulundu. 2001 ila 2011 yılları arasında ise akademi gelişim sistemi çalışmalarına yönelik 4 kitap yazdı ve yayınladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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