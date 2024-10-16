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Samsunspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu antrenmana katılmadı.

Samsun ekibi, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Samsunspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

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