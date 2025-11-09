Haberler

Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti, Teknik Direktör Reis Mutlu

Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti, Teknik Direktör Reis Mutlu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor karşılaşmasını kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. İlk yarıda yorgun olduklarını ifade eden Reis, ikinci yarıda daha iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Takımın galibiyeti için çok çalıştığını vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor karşılaşmasını 1 golle de olsa kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, "İlk yarı takım halinde yorgun olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık. Baskılarımız da şiddetli oldu ve daha sonrasında da golü bulduk. Gol atmayı hak etmiştik. Takımımla gurur duyuyorum. Her 3 günde bir karşılaşma oynuyorlar. Bugün kulübeden sonradan oyuna giren oyuncuların desteği ve katkısı da önemliydi. İyi bir performans gösterdiler. Umarım bugün herkes taraftarın desteğini görmüşlerdir. Sonuç olarak takıma harika bir destekte bulundular. Yorulduk dediğimizde bize destekte bulundular. Galibiyeti aldığımızda da onlarla birlikte kutladık. Sakat oyuncularla ilgili emin olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle Nctham milli aradan sonra bize katılacak. Diğer oyuncularımız bize dönmesi biraz sürecek" dedi.

"Takım halinde bugün çok fazla çalıştık"

Kazanmak için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Reis, "Takım halinde bugün çok fazla çalıştık. Perşembe günü oynadığımız karşılaşmada da enerji sarf etmiştik. Konyaspor karşılaşması da benim için zor geçmişti. Son dakikalarda yorulduk. Savunmada ve hücumda güzel işler yaptık. 1 gol de olsa bugün galip ayrılmayı bildik. Oyunun geneline baktığımızda çok fazla fırsatlar yakaladık. Onları değerlendiremedik. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarımızı yapıp değerlendireceğiz. Milli araya giriyoruz. Oyuncularımız birkaç gün izinli olacak. Ondan sonra zorlu bir fikstir başlıyor. 1 ayda 9 maç oynayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.