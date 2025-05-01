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Samsunspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki çalışmalarda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşması hazırlıklarını, bugün Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği parkurlu ısınma, rondo, yarı sahada oyun, kenar orta ve şut çalışmalarıyla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'ndeki çalışmalarda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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