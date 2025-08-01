Samsunspor, Dunkerque'yi 1-0 Yenerek Hazırlık Maçını Kazandı

0 yendi.

Samsunspor, sezonun son hazırlık maçını sahasında kulübün sahibi Yüksel Yıldırım'ın diğer takımı USL Dunkerque ile karşılaşarak yaptı. Samsunspor maça; Okan Kocuk, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Zeki Yavru, Logi Tomasson, Antoine Makumbou, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıktı. Rakip Dunkerque ise Mathys Niflore, Allan Linguet, Abner Felipe, Geoffrey Kondo, Vincent Sasso, Thena Massock, Enzo Bardeli, Anto Sekongo, Aristide Zossou, Gessime Yassine ve Kay Tejan 11'i mücadeleye başladı. Maçta Erdem Mertoğlu, Coşkun Yalçın ve Musa Çetindemir hakem üçlüsü görev yaptı.

30. dakikada Emre Kılınç'ın rakip sahaya taşıdığı topta oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Musaba'nın şutu filelerle buluştu. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, Samsunspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. - SAMSUN