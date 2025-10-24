Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımın başarısının arttığını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Performansımız, süper takım performansı. İlk dakikadan itibaren çok iyi bir performans gösterdik. Ofansif anlamda çok agresiftik. Savunmada da iyiydik. Rakibimize 1 net pozisyon verdik ve bunu değerlendiremediler. Oyunun kontrolü bizdeydi. Takımımla gurur duyuyorum. Birkaç hafta öncesine kadar biz eleştirilmiştik. Şimdi de gösterdiğimiz performansla bu görüşlerin değiştiğini görüyorum. Takıma yeni oyuncular katıldı. Yeni gelen oyuncuların takıma adapte olması gerekiyordu. Şimdi ise antrenmanlarda tüm oyuncularımız iyi performans gösteriyor. Forma savaşı kızıştı. Takımın havası çok iyi durumda. Bugün hem defansif hem de ofansif anlamda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Takımımızın başarısı arttı" dedi.

'KONFERANS LİGİ GRUPLARINDAN ÇIKMAK İÇİN 6 PUAN YETERLİ DEĞİL'

Gruplardan çıkmak için 6 puanın yeterli olmadığını ifade eden Reis, "Konferans ligindeki hedefimiz bir sonraki karşılaşmayı kazanmak. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Her maç çok önemli ve zorlu geçecektir. 2 hafta sonra kendi sahamızda bir Avrupa maçı oynayacağız. Bugün nasıl güçlü mantaliteyi gösterdiysek o karşılaşmada da göstermeliyiz. Gruplardan çıkmak için 6 puan yeterli değil. Bu tür başarılı sonuçlar aldığınızda hata olabiliyor. Biz de hata yapmak istemiyoruz. Oyuncularım da bu tür hatalara düşmeyecektir. Bu performanstan zevk alıp, devam etmemiz lazım. Pazartesi de lig maçımız var. Aynı mantalite ile devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'YENİ OYUNCULAR ÜLKEMİZE GELMEK İSTEMİYOR'

Ukrayna'daki savaştan dolayı morallerinin olmadığını belirten Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, "Maçın başında gol yedik. Takımın morali biraz düştü. Boş kaleye goller kaçırdık. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Rakibimiz çok güçlü bir takım. İkinci yediğimiz gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Genç takımdan aramıza 9 oyuncu katıldı. Avrupa'da kalan 4 maçımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açık konuşursak Ukrayna'daki durumlardan dolayı moralimiz yok. Yeni oyuncular bizim ülkemize gelmek istemiyor. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Sonuçlar bu nedenle böyle kötü olabiliyor. Savaş başladıktan sonra akademimizdeki oyuncular yurt dışına gitti. Bugün sadece futbol için değil tüm Ukrayna için çok zor bir gün. Çünkü yalnız kaldık. Ülkemizde bu konuda herkes çok yoruldu. O nedenle sadece oyun konuşmak istiyoruz" dedi.