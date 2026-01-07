Yüksel Yıldırım: İrfan Can Eğribayat sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek / Haber eklendi

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Yeni Adana Stadyumu önünde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek" dedi.

'VAN DRONGELEN'İ OYNATIRSAK 6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK'

Takımdan ayrılması gündemde olan futbolculara da değinen Yüksel Yıldırım, sakat oyuncuların durumu ve transfer sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, "Van Drongelen'i oynatırsak en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı söylendi. Biz de oynatmama kararı aldık. Kendisi bizimle devam ediyor, verme şansım yok. Samsunspor'un hedefleri var. Van Drongelen isteniyor, Holse isteniyor, Marius'u istiyorlar. Bu oyuncular için talepler var. Musaba'yı bırakmak istemedik. Ancak serbest kalma maddesi vardı. Kendisi bu maddeyi kullandı ve engelleyemedik. Bunun dışında oyuncu vereceğimi sanmıyorum. Ancak çok astronomik bir teklif gelirse durum değişebilir" diye konuştu.

'MUSABA'NIN İKİNCİ BABASI GİBİYİM'

Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulunarak oyuncunun gol sonrası yaptığı hareketin yanlış olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Musaba'yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım, ikinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Ancak yaptığı hareket, seyirciyi coşturma hareketi, Samsunspor maçında yapılmamalıydı. Üzdü, pek hoş olmadı. Bazı televizyonlar beni yanlış anlamış. 'Bedava aldılar' dedim ama aslında 6 milyon Euro'ya aldılar. 'Nene'yi 18 milyon Euro'ya, Musaba'yı 6 milyon Euro'ya aldılar' dedim. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi bir futbolcu. Bir kıyaslama yaptık, bunu zaman gösterecek. Musaba'yı normalde biz veriyor olsaydık, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15 milyon Euro'ya çıkacaktı. Ben bunun için 'bedava' dedim, yoksa bedavaya gitmedi. Oyuncu, Samsunspor'a transfer sürecinde 3 milyon Euro istedi, sonrasında pazarlıkla 5 milyon Euro'ya anlaştık. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp kulübe 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı. Ekonomik katkılarından dolayı Musaba'ya teşekkür ettik ancak bazı taraftarlarımız bunu da yanlış anladı. Nene'ye karşı yanlış bir şey söylemedim, sadece Musaba'nın bana göre daha iyi bir futbolcu olduğunu ifade ettim" diye konuştu.