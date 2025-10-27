Haberler

Samsunspor'dan Hakem Skandalına Tepki

Güncelleme:
Samsunspor Kulübü, bahis hesabı bulunan hakemlerin Türk futbolunun itibarını zedelediğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyu acilen ele almasını talep etti.

Samsunspor Kulübü, bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemlerin Türk futbolunun itibarını zedelediğini ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyu tüm boyutlarıyla ele alması gerektiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbolunun en temel dayanağı adalettir. Sahada ter döken futbolcuların, emek veren teknik ekiplerin ve tribünlerde inançla destek veren milyonların tek beklentisi, adil bir rekabet ortamıdır. Bu nedenle gündeme gelen iddialar, yalnızca sporun değil, toplumun vicdanını da derinden yaralamaktadır. Samsunspor olarak futbolun temiz, dürüst ve şeffaf bir zeminde oynanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyu tüm boyutlarıyla ele almasını, gerekli soruşturmayı gecikmeden başlatmasını ve kamuoyunu eksiksiz bir şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz. Kulübümüz, Türk futbolunun itibarını korumak, adaleti tesis etmek ve her türlü şaibenin önüne geçmek adına sürecin kararlı bir şekilde takipçisi olacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
