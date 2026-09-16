Haberler

Samsunspor’da Mouandilmadji takımdan ayrıldı

Samsunspor’da Mouandilmadji takımdan ayrıldı
Güncelleme:
+104 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, takımdan ayrılan Çadlı futbolcu Marius Mouandilmadji’ye teşekkür mesajı yayımladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, takımdan ayrılan Çadlı futbolcu Marius Mouandilmadji'ye teşekkür mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından Marius Mouandilmadji için yaptığı paylaşım şöyle:

"Teşekkürler Marius Mouandilmadji. Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-2024 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun."

Porto altyapısından yetişen ve Belçika'nın Seraing takımından 2023 yılında bedelsiz olarak kadroya katılan Çadlı golcü Marius Mouandilmadji'nin yüksek bonservis bedeliyle Yunan ekibi Olimpiakos'a gittiği öğrenildi.

Mouandilmadji, Samsunspor formasıyla 4 sezonda çıktığı 119 maçta 44 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis silahıyla oynarken genç kadını vurdu

Akılalmaz olay kamerada! Genç kadın polisle konuşurken kabusu yaşadı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih

AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih
MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler: İlk 11'in vazgeçilmezi değil

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı

Kabin memuru neye uğradığını şaşırdı! Kemeri gösterince ortalık inledi
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi