Samsunspor'da 8 ayrılık, 7 transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da bu transfer döneminde 8 oyuncuyla yollar ayrıldı, 7 yeni transfer takviyesi yapıldı.

Samsunspor, Süper Lig'e çıktığı ve Avrupa'ya gitme başarısı gösterdiği kadronun iskeletini oluşturan birçok oyuncuyla bu sezon yollarını ayırdı. Özellikle stoperin vazgeçilmez ikilisi Lubo Satka ve Rick van Drongelen ile birlikte orta sahanın bel kemiği Olivier Ntcham, kaptan Zeki Yavru, orta sahanın dinamosu Carlo Holse ve Fenerbahçe'den kiralanan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılması kadronun eksilmesine neden oldu. Karadeniz temsilcisi, bu ayrılıklardan Drongelen ve Holse'nin satışından ise kulüp satış rekorları kırarak hatırı sayılır bir gelir elde etti.

Giden oyuncuların yerine ise yerli futbolcular veya potansiyeli yüksek yabancı oyunculara transfer edildi. Drongelen yerine Polonyalı sol stoper Ivan Drapinski (22), Satka yerine İtalyan sağ stoper Gabriele Guarino (22), Holse yerine Malili Antoine Sekongo (22), Ntcham'ın yerine İskoç Elliot Watt (26) transfer edildi. Ayrıca Türk pasaportlu gurbetçilerden Bilal Beyazıt (27), Samed Onur (24) ve Fatih Kaya (27) da kadroya dahil edildi.

Gelen ve giden transferlerin yanı sıra kiralıktan dönen oyuncular da kadroya katıldı. İsveçli kanat forvet Richie Omorowa, Arnavut kanat oyuncusu Arbnor Muja, kaleci Taha Tosun ve sağ bek Mustafa Haluk Tan da geçen sezon kiralık olarak forma giydikleri takımlardan ayrılarak Samsunspor kadrosuna katıldı.

Öte yandan hali hazırda kadroda bulunan oyunculardan Toni Borevkovic, Ali Badre Diabate, Cherif Ndiaye, Marius Mouandilmadji, Arbnor Muja, Richi Omorowa gibi oyuncuların durumunun ise gelen trasnfer teklifleri ve yeni transferin durumuna göre netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı