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Samsunspor, Çaykur Rizespor'u Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor

Samsunspor, Çaykur Rizespor'u Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Deplasmanda 3. galibiyetini almak isteyen Samsunspor, 5 maçta 9 puan toplayarak üst sıralarda yer alıyor. Rizespor ise bu sezon evinde galip gelemedi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta yarın karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenerek, deplasmanda art arda 3. galibiyetini almak istiyor.

Bu sezon geçen sezonun aksine lige iyi bir başlangıç yapan Samsunspor, 5 maçta 9 puan toplayarak üst sıralarda yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. İki takım bu zamana kadar toplamda 50 kez rakip olurken, bu karşılaşmaların 19'unu Samsunspor 16'sını da Rizespor, kazandı. 15 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor, Rize'ye bu sezon deplasmanda 2'de 2 yaparak gidecek. Kırmızı-beyazlılar önce Gaziantep FK deplasmanından 1-0 ardından da Hatayspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Rizespor ise oynadığı bu sezon sahasında galip gelemedi. Bu sezon evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, Fenerbahçe'ye 5-0 ve Kasımpaşa'ya da 1-0 kaybetti.

Rizespor - Samsunspor arasında yarın saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ali Yılmaz görev yapacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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