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Samsunspor Bocce Takımı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonu

Samsunspor Bocce Takımı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonu
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Ordu'da düzenlenen ANALİG Türkiye Bocce Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce Takımı Yıldız Kızları, 30 takımı geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Antrenör Gökhan Bozdemir, sporcuların büyük özveri gösterdiğini ve bu başarının planlı çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Alaçam'ın bocce branşında önemli bir sporcu yetiştirme merkezi haline geldiğini vurgulayan Bozdemir, bu yıl 33. milli sporcuyu Türk Milli Takımı'na kazandırdıklarını ifade etti.

Ordu'da düzenlenen ANALİG Türkiye Bocce Şampiyonası'nda mücadele eden Samsunspor Bocce Takımı Yıldız Kızlar, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye genelinden il birincisi 30 takım kıyasıya mücadele etti. Dört gün süren organizasyonda başarılı bir performans ortaya koyan Samsunspor, finalde de üstünlüğünü koruyarak şampiyonluk kupasını Samsun'a getirdi.

Samsunspor'un altyapısını oluşturan yıldız kız sporcuların elde ettiği başarı, kentte sevinçle karşılandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcularının gösterdiği mücadeleden gurur duyduğunu belirterek, "Dört gün boyunca güçlü rakiplerle ve sıcak hava şartlarıyla mücadele eden sporcularımız, büyük özveri göstererek Türkiye şampiyonluğunu Samsun'a kazandırdı. Bu başarı; planlı çalışmanın, disiplinin ve emeğin karşılığıdır. Tüm sporcularımı kutluyorum" dedi.

Bozdemir, 2026 yılı içinde sporcularının ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiğini belirterek, Alaçam'ın bocce branşında önemli bir sporcu yetiştirme merkezi haline geldiğini söyledi.

Bu yıl Alaçam'dan 33. milli sporcuyu Türk Milli Takımı'na kazandırdıklarını ifade eden Bozdemir, başarıda emeği geçen sporculara, ailelere, antrenörlere ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Türkiye şampiyonluğu, Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapı çalışmalarının ve yıllardır sürdürülen sistemli eğitimin başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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