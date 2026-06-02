Milli sporcular köy okulunda bocceyi tanıttı

Samsunspor Bocce Takımı'nın milli sporcuları, Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Gökçeboğaz Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere bocce sporunu tanıttı ve yetenek taraması gerçekleştirdi.

32 milli sporcusuyla Türkiye'nin önemli bocce merkezlerinden biri haline gelen Samsunspor Bocce Takımı, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takım sporcuları, çeşitli kategorilerde kazandıkları şampiyonlukların yanı sıra son olarak Fransa'nın Douai kentinde düzenlenen Bocce Petank Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Gerçekleştirilen okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelen milli sporcular, bocce sporunun temel kurallarını anlatarak uygulamalı tanıtım yaptı. Etkinlik kapsamında öğrenciler arasında yetenek taraması da gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, bu yıl birçok köy okulunu ziyaret ederek bocce branşını tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. Bozdemir, köy okullarındaki öğrenciler arasında yapılacak yetenek taramalarıyla Samsunspor Bocce Takımı altyapısına yeni sporcular kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli sporcuların yalnızca sportif başarılarıyla değil, eğitim hayatlarındaki başarılarıyla da örnek olduklarını vurgulayan Bozdemir, "Liseyi tamamlayan milli sporcularımızın tamamı çeşitli alanlarda üniversite eğitimlerine devam ediyor. Sporcularımla gurur duyuyorum. Bu okul ziyaretlerinde keşfettiğimiz çocukları yakından takip ederek onların da topluma ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çaba göstereceğiz. Geleceğimiz olan bu çocuklar, ağabeyleri ve ablaları gibi yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

Gökçeboğaz Ortaokulu öğrencileri ise milli sporcularla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bocce sporuna yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, öğrencilerin sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı