Haberler

Samsunspor, Beşiktaş Mücadelesinde Puan Farkını Açmak İstiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş ile oynayacakları maçta 3 puanlık farkı daha da açmayı hedeflediklerini belirtti. Takım, sakat oyuncularla mücadele ediyor ancak hedefleri doğrultusunda az hasarla devreyi kapatmayı planlıyor.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını kazarak siyah-beyazlılarla aralarındaki 3 puanlık farkı daha da açmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda milli takımdan sakat dönen Slovak Stoper Lubo Satka ile sakatlıkları devam eden Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa ve Kamerunlu 10 numara Olivier Ntcham'dan yoksun çalıştı.

Karadeniz temsilcisinde Futbol Direktörü Fuat Çapa da idmanda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Beşiktaş ile aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz"

Beşiktaş'tan 3 puan önde olduklarını ve puan farkını açmak istediklerini dile getiren Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Hatta mümkünse de daha da fazlalaştırmak istiyoruz. Bugüne kadar oynamış olduğumuz bu tür karşılaşmalarda nasıl oynayabileceğimizi gördük, hem ligde hem Avrupa'daki maçlarda. Ümit ediyorum güzel bir sonuçla dönüp perşembe günü Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaya hazırlanmış olacağız" dedi.

"İlk yarıdaki puan hedefimiz 33"

Ligin ilk yarısında kalan 5 müsabakada en az 10 puan alarak 33 puanla ilk devreyi kapatmak istediklerinin altını çizen Çapa, "Ligin ilk devresinde 5 karşılaşma daha oynayacağız. Potansiyel 15 puan var. Ligde ilk 5-6 içerisinde olan takımların da kendi aralarında karşılaşmaları var. Ligdeki durumumuzun belirlenmesinde bu çok belirleyici olacak. Ama biz buradan mümkün olduğu kadar az hasarla devre arasına girmek istiyoruz. Belirlemiş olduğumuz bir puan vardı. 32-33 puan bandında bir hedef belirledik. Bunu gerçekleştirecek olursak bu bizim adımıza çok başarılı bir ilk devre olmuş olacak. Hedeflerimizi tutturursak yeni gelen arkadaşlarımızın yapmış olduğu katkı, Avrupa'daki başarımız, ligdeki başarı bu ilk devre adına güzel bir kapanış olmuş olacak" diye konuştu.

"Sakatların arasına Satka da katıldı"

Slovakya Milli Takımı'na giden Lubo Satka'nın sakatlığının bulunduğunu da sözlerine ekleyen kırmızı-beyazlıların futbol direktörü, kadronun son durumu hakkında şunları dile getirdi:

"Olivier Ntcham'ın sakatlığı beklediğimizden uzun sürdü. Ntcham önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak. Ondan sonra da maç temposunu ne kadar kısa zamanda yakalayabilecek, bu yapılan testlerden sonra belli olacak. Tanguy Coulibaly'nin Galatasaray maçında takıma dönmesini bekliyoruz. Afonso Sousa devreyi kapattı. Buna ilave olarak da Lubomir Satka'nın milli takımdan sakat dönmesi bizi ayrıca üzmüş oldu. Alternatiflerimizi azaltmış oldu. Ama bu diğer taraftan da diğer oynayan arkadaşlarımız için güzel bir şans. O şansı her seferinde süre alan arkadaşlarımız çok net ve güzel bir şekilde değerlendirdiler. Bu da bizim adımıza ayrıca bir mutluluk verici. Transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın doğru tecrübe olduğunu göstermiş oluyor. Bundan dolayı da oyuncu sayımızı fazla tutmak zorunda kaldık. Devre arasında belki yabancı kontenjanın kısıtlı olduğu için orada çok fazla bir hamle şansımız kalmadı ama belki yerli futbolcu kısmında doğru profilleri, doğru karakterleri bulabilirsek onlarla takviye etmek isteriz."

Beşiktaş mücadelesinde sakatlıkları bulunan Satka, Ntcham ve Sousa'nın yanı sıra 45 gün hak mahrumiyeti cezası bulunan Celil Yüksel de görev alamayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.