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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe düşmanı olarak anılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olsun, Türkiye'nin üstündeki, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Bütün camia rahatlasın. Biz de rahatlayalım" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım'ın sarı-lacivertliler ile ilgili sözleri gündem oldu.

"BENİ FENERBAHÇE DÜŞMANI YAPMAYIN"

Lider Haber ile Beyaz TV'ye konşan ve "Beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın" diyen Yüksel Yıldırım, "Ben Fenerbahçe'nin ayarını bozmadım. Fenerbahçe çıktı oynadı, yenilmemiz gereken maçta berabere kaldık. Bizi yenemediler bu kadar basit. Bu maçın sonucu bizi bağlamaz. Lütfen beni Fenerbahçe düşmanı artık yapmayın şu televizyonlarda. Beni niye böyle yapıyor herkes?" ifadelerini kullandı.

"1 PUANI ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ KUTLUYORUZ"

Kadıköy'e bir puan için geldiklerini ifade eden başkan Yıldırım, "Beşiktaş ile çekişiyorum, Eyüpspor ile çekişiyorum Avrupa için. 1 puan için geldik, 1 puanı aldık. O kadar mutluyuz ki takım olarak. Samsun taraftarı Samsun'da şampiyon olmuş gibi kutluyor sokaklarda" dedi.

"AVRUPA HAYALİMİZ VAR

Tek hedefinin Samsunspor'u Avrupa'ya götürmek olduğunu bildiren Yıldırım, "Biz küçük bir camiayız. Bizim şampiyonluğumuz yok, Avrupa hayalimiz var. Benim de tek amacım Samsunspor'u Avrupa'ya sessizce götürmek" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIM"

Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını aktaran Yüksel Yıldırım, "Tüm Türkiye'ye söylüyorum; Galatasaray maçını kazanmaya oynayacağım. Açık ve net söylüyorum" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY MAÇINA YABANCI HAKEM İSTİYORUM"

Yabancı hakem konusuna da değinen Yıldırım, "Galatasaray maçında yabancı hakem istedim, istiyorum dedim. 3 maça yabancı hakem istedim. TFF iki takım isterse yabancı hakem olur demişti. Fenerbahçe ve biz de istiyorduk ama maç öncesi konuşulmadı" değerlendirmesini yaptı.

"BİZİM KADAR MÜCADELE ETMİŞLER Mİ?

Mourinho'nun ekstra motivasyon açıklamalarına yüklenen Yüksel Yıldırım, "Bizim 3-2 yenildiğimiz maçı seyretmiş mi Mourinho? Galatasaray-Samsunspor maçını seyretmiş mi? Onlar Kadıköy'de 3-1 kaybettiler. Bizim kadar mücadele etmişler mi? Gidin bir sorun niye oynamamışlar diye. Elimizden bu kadar geliyor. Takımımın bütçesi 12 milyon euro benim. Bir tane En-Nesyri etmiyor. Neyi konuşuyoruz biz?" şeklinde konuştu.

"KADRO TERCİHİNE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Mourinho'nun kadro tercihine şaşırdığını ifade eden Yıldırım, "Çok şaşırdım. Maçın yıldızıydı Szymanski Rangers maçında. Neden dinlendiriyorsun? Ben İrfan Can'ı oynatırdım, Tadic'i oynatmazdım. Konuşturuyolar beni. Kadronun yanlış olduğunu söylüyorum. 10 kişi Samsunspor'u yenemediler" dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olsun, Türkiye'nin üstündeki, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Fenerbahçe rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın, bütün camia rahatlasın. Biz de rahatlayalım" diyerek sözlerini sürdürdü.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİ DÜŞÜNSÜN"

Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe yenemiyorsa, Fenerbahçe yönetiminin düşünmesi lazım. Mourinho'nun tek bir hedefi vardı, kazanmak. Ben kadrosuna karışmam var. Böyle bir kadroya çıkmazsın. Samsunspor'dan korkmayacaksın. Aslanlar gibi hücum oyuncularınla çıkacaksın. Sen çıkarsın, 30 dakika, 40 dakika bastırırsın, gol atarsın. Samsunspor'dan gol yiyeceğim diye korkuyor sonra Samsunspor kaleye gelmedi diyor. Doğru diyor ama ne yapalım?" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN İŞİ ZOR"

Galatasaray'ın henüz şampiyon olmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Bunlara girmeyelim. Galatasaray'ın işi zor daha. Zor maçları var. Bu maçlarda berabere kalır, yenilirse Fenerbahçe de toparlar kendini. Fenerbahçe, şampiyon olabilir. Ben karışamam burada bir şeye. Fenerbahçe benim camiam değil, benim camiam Samsunspor. Şu 1 puanla ben, Beşiktaş ve Eyüpspor'un 7 puan önüne geçtim. İki mağlubiyet alsam bile o 1 puan belki beni hala üçüncü sırada tutabilirim. Avrupa'ya gitmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"OSAYI VE KEREM DEMİRBAY'I İSTERİM"

Son olarak "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kimleri transfer etmek isterdiniz?" sorusunu yanıtlayan Yüksel Yıldırım, "Bana sağ bek lazım. Osayi benim için iyi olabilir. Onun dışında ben Fenerbahçe'den defanstan birini almam. Galatasaray kimi bırakır? Kerem Demirbay'ı isterim. Beğeniyorum, Türk. Osimhen'i isterim ama olmayacak bir şeyi neden söyleyeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncular var, bakacağım. Alırım alamam orası ayrı. Sordunuz diye cevap veriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Adam doğru konuşmuş beraberlik için oynayan bir takım ve başarmış. Galatasaray'ın berabere kaldığı puan kaybettiği maçlarda rakiplere hiç bir zaman böyle yüklenilmedi. Herkes Galatasaray'a karşı oynuyarken normal de Fenerbahçe'ye karşı oynarken anormal. Bu algı bitsin artık. İlla Fenerbahçe mi şampiyon olsun.

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