Yüksel Yıldırım: 3 puanı Beşiktaş gibi bir takımı ezerek aldık

SAMSUNSPOR Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Böyle bir 3 puanı hele de Beşiktaş gibi bir takımı yani neredeyse ezerek aldık" dedi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kendi sahalarında 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Samsunspor'a yakışır bir futbol oynadıklarını belirten Başkan Yıldırım, "Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştık. Her ne kadar iddiamız kalmasa da ligde Avrupa'ya gitmek için ama biz hedefimiz hep ilk 5 dedik ve bunun için de elimizden geleni son maça kadar yapacağız. Bizim son 5 maçımız çok zor. Beşiktaş peşine Alanya var Ondan sonra Galatasaray, Başakşehir, Göztepe hepsi yani bizim üstümüzdeki takımlar. Biz bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkacağız. Bugün futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Beni ilk defa mutlu ettiler. İstanbul'un 3 takımından hiçbirini yenememiştik başkanlık yaptığım süre boyunca. Bu benim ilk galibiyetim. İnşallah bunu Galatasaray maçında da tekrarlamak istiyoruz. Çünkü bizim için kiminle oynadığımız önemli değil. Biz artık Samsunsporuz. Bizim bir futbol felsefemiz var, bir sistemimiz var. Hocamız da artık yavaş yavaş alıştı" diye konuştu.

ASIL HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI

Asıl hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "Bizim esas hedefimiz Türkiye Kupası. Perşembe günü Trabzonspor'la çok çok önemli bir maçımız var. Biz o maça mutlak galibiyet için çıkmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Samsunspor bu sene Avrupa'da en son elenen Türk takımı oldu. Elendiğimiz takım yarı finalde. Yani bir gol daha atsaydık belki biz olacaktık oralarda. Demek ki bu işler çok zor değilmiş. Tecrübesizliğimizin kurbanı olmuştuk. Ama biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye kupasını Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

3 PUANI BEŞİKTAŞ GİBİ BİR TAKIMI EZEREK ALDIK

Maçta Samsunspor taraftarının mükemmel olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "İnanılmaz bir destek verdi taraftarlarımız, bizi böyle desteklesin, bu oyuncular önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Tekrar çok çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı hele de Beşiktaş gibi bir takımı yani neredeyse ezerek aldık. Son dakika bir penaltı golü oldu. Maç öncesi bazı oyuncularımla skor üzerine konuştuğumda. Van Drongelen, Tomasson ve Satka, üçü de 2-1 alacağımızı söyledi ve 'bir golü de Holse atacak' demişlerdi. Aynen öyle oldu. Onlara 'iyi ki varsınız' dedim. Yani 'bu galibiyeti sana armağan edeceğiz' demişlerdi. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Beni mutlu bir şekilde İstanbul'a gönderecekler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı