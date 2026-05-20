Haberler

Yüksel Yıldırım: "Vizyonumuz, saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil"

Yüksel Yıldırım: 'Vizyonumuz, saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sezon değerlendirmesinde geçici başarılar değil, her yıl üzerine koyarak büyüyen ve kurumsallaşan bir kulüp kültürü hedeflediklerini açıkladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, her sene üzerine koyarak devam edeceklerini belirterek, "Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil; her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla şartsız gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından sezonu değerlendirdi. Kalıcı başarılar için her sene üstüne koyarak gitmek istediklerine dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor ailesi, yıllar sonra ilk kez katıldığımız Avrupa arenasında sergilediğimiz asil duruş ve elde ettiğimiz başarılarla sadece şehrimizin değil, tüm Türkiye'nin gururu olduğumuz, kulüp tarihimizin en özel sezonlarından birini geride bıraktık. Samsunspor ismini Avrupa'da yeniden en gür sesle duyurmanın ve bu bayrağı dalgalandırmanın büyük sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve zorlu maratonda sakatlıklar, şanssızlıklar ve yoğun fikstür yüzünden dalgalanmalar yaşamış olsak da pes etmeyen karakterimizle armamıza yakışır, muhteşem bir finalle sezonu noktaladık. Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil, her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla şartsız gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır" diye konuştu.

"Bu tarihi yürüyüşte emeğini ve kalbini ortaya koyan teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulübümüzün her kademesinde fedakarca çalışan tüm personelimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim" diyen Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Elbette en büyük teşekkür; iç sahada, dış sahada, Avrupa yollarında armanın peşinden kilometreleri hiçe sayarak koşan muazzam taraftarımızadır. Bu süreçte sadece takımımızı desteklemekle kalmayıp, Avrupa'dan gelen rakip takımları ve taraftarları da şehrimizde en güzel şekilde ağırlayarak Türk misafirperverliğini gösteren, Samsun'umuzu Avrupa'ya centilmence tanıtan her birinizi canıgönülden kutluyorum. Bu gurur en çok sizin hakkınız. Gelecek sezon daha güçlü, daha kararlı ve daha yukarıda olmak üzere. Başarılarımız daim olsun!" - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı

Malatya'daki deprem anı kamerada! Korku görüntülere yansıdı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de plaj savaş alanına döndü! 3 genç bıçaklandı

Plaj bir anda savaş alanına döndü! Çok sayıda genç bıçaklandı
Acun Ilıcalı'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı

Acun'un yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı
Malatya’daki sarsıntıyı 'Deprem Uyarı Sistemi' nokta atışı bildi

Malatya’daki depremi nokta atışı bildi, mesajı gören kaçmaya başladı
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Neymar'ı tuvaletini yaparken yakaladılar

Milyonların sevgilisini tuvalette yakaladılar
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası