Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, aylık basın istişare toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray maçı hakkında açıklamalar yaptı. Rakiplerinden puanlar almak istediklerini ifade eden Bilen, ''Bir sonraki hafta Galatasaray ile oynayacağız. Bizim için deplasman ya da iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz.'' dedi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen aylık basın istişare toplantısında Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçıyla ilgili konuşarak geride kalan 2 sezonda rakiplerinden puan alamadığını hatırlattı.

''GALATASARAY'IN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ''

Süper Lig'deki son 2 karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldıklarını anımsatan Bilen, "Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarından beraberlik aldık. Galatasaray karşısında şansımızı kırmak istiyoruz. Galatasaray ligimizin güçlü takımlarından, şu anda da lider durumunda. Samsunsporlu futbolcular, armanın gücünü ve ağırlığını hissederek, son düdüğe kadar mücadele ederek, puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman veya iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL'A PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İÇİN GİDİYORUZ''

Bilen, Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray'dan puan almayı umut ediyoruz. Hatta Galatasaray'dan puan almanın ötesinde, ligde 2 maçta berabere kalarak kaybettiğimiz 4 puanı telafi edecek bir galibiyet almayı istiyoruz. Takımızda 4 sakat oyuncumuz var. Sakatlığı geçen en az 2 oyuncumuzun bu maçta bizimle olması muhtemel. Diğer sakatlarımız giderek toparlanıyorlar. Takımla çalışmaya da başladılar. Ama ne olursa olsun biz İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Takımımızın moral motivasyonu yerinde. Orada yoğun bir seyirci baskısı olacağını tahmin ediyoruz."

Yorumlar (1)

Arkadaş niye sadece Galatasaray maçından önce böyle kahramanlık açıklamaları yapıyorsunuz diğerlerini takımdan saymıyor musunuz

