Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: 'Sergen Yalçın’ı ciddiye almıyorum'

SAMSUN (İHA) – Samsun spor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Sergen Yalçın'ın Samsun spor yorumlarına katılmadığını ve kendisini ciddiye almadığını söyledi.

Suat Çakır, Çorum FK mücadelesi öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren Suat Çakır, "Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan'ın takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bu oyuncuların Çorum FK maçına hazır olacaklarını düşünüyorum. Fatih Kaya, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlaeger, Jaures Assoumou'nun tedavileri devam ediyor. Bu oyuncuların takıma katılmasını bekliyoruz. Ayrıca Kocaeli spor maçında sakatlık yaşayan Samet Onur ve Yalçın Kaya tedavileri bitti. Bu oyuncularımız takımla birlikte çalışmalara başlayacağız. Elliot Watt'ta kırmızı kart cezalısı olduğu için Çorum maçında oynayamayacak" dedi.

"İlk 5 hedefimizden vazgeçmedik"

Ligdeki ilk 5 sıra hedeflerinden vazgeçmediklerini dile getiren Suat Çakır, "Çorum FK maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var. Çünkü artık bir çıkış yakalamamız lazım. Olduğumuz yer şu an bize yakışmıyor. Benim şahsen düşündüğümden 2-3 puanı şu an gerideyiz. İnşallah Çorum FK maçıyla çıkışımızı sağlayacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın coşkulu desteğiyle Çorum maçını geçmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. İlk 5 hedefimizden biz vazgeçmedik. İlk beş hedefimiz devam edecektir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yıl sadece bugünün takımını değil geleceğin takımını kurduk. Samsun spor'un geleceğini planlıyoruz. Yaptığımız transferleri gördüğünüz gibi genç gelecek vadeden kaliteli futbolcular. Bu oyuncular Samsun spor'a gelecekte çok daha büyük faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.

"Sergen Yalçın'ı ciddiye almıyorum"

Samsun spor'un geçen seneye göre daha güçsüz olduğunu ve üst sıralarda yer alamayacağı yorumlarında bulunan Sergen Yalçın'ı ciddiye almadığını da ifade eden Çakır, "Sergen Yalçın maç mı takip ediyormuş? Takımları mı takip ediyor? Ben onu ciddiye almıyorum. Yorumlarını ben de dinledim. Kadroda kim var kim yok bunu bilmez. Doğru dürüst maç seyretmez. Konu hakkında konuşuyor. Diğer spor adamlarının konuştuklarına da bakıyorsunuz. Onlar Samsunspor hakkında farklı şeyler söylüyorlar. Biz kendimize bakıyoruz, inanıyoruz. İyi bir kadro kurduk. Hocamız sezon başı 22 futbolcu 4 kalecili bir kadro demişti. 23 futbolcu ve 4 kaleci ile sezona başladık. Sakatlarımız da iyileşince daha iyi bir performans sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı