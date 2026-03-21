Veysel Bilen: Samsunspor, Avrupa kupalarında boy göstermeyi hedef edinmiş bir kulüp

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi. Programa kulüp yetkilileri, belediye başkanları, siyasi partililer, kulüp personeli, basın mensupları ve taraftar gruplarının başkanları katıldı. Geleneksel bayramlaşma programında takımın ileriye dönük hedefleri hakkında konuşan Veysel Bilen, "Biz oyuncu ekibimize, kadromuza ve teknik ekibimize sonuna kadar güveniyoruz. Şimdi Konferans Ligi geride kaldı. Önümüzde bir Türkiye Kupası ve Süper Lig'de puan sıralamasında elde edeceğimiz durum var. Türkiye Kupası'nda önce Trabzonspor, ardından da karşımıza çıkacak Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibiyle oynayacağımız yarı final karşılaşması görünüyor. İlk hedefimiz Trabzonspor'u geçip yarı final oynamak. Ondan sonra neden final olmasın diyoruz. Çünkü Avrupa'ya gitmenin kısa yollarından biri de bu. Ama bu demek değil ki ligi bıraktık. Hala ligde beşinci olma şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Samsunspor'un olduğu yerde mücadele hırsı bitmez. Sonuna kadar Avrupa'ya gidebilmek adına oyuncu kadromuz, teknik ekibimiz ve yönetimimizle birlikte, taraftarlarımızın da bize vereceği destekle sezonu başarılı bir biçimde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

'ELENDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ ANCAK GURURLUYUZ'

UEFA Konferans Ligi'nde son olarak Rayo Vallecano ile karşılaştıkları mücadele ve kırmızı-beyazlı takımın hedefleri hakkında konuşan Veysel Bilen, "Geleneksel bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Samsunspor camiası olarak da bütün kalbimizle, en içten dileklerimizle camiamızın Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Nice bayramlarda da buluşmayı temenni ediyoruz. Kulübümüz son olarak Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano takımıyla oynadı. Arife günü oynadığımız müsabakada evimizde kaybettiğimiz 3-1'e rağmen hem ülkemize puan kazandırmak hem de turu geçmek adına teknik ekibimiz ve oyuncu kardeşlerimiz büyük bir mücadele örneği verdiler. Orada da yine taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Ancak 1-0 galip gelmemize rağmen bildiğiniz üzere elendik. Elendiğimiz için üzgünüz ancak gururluyuz. Ülkemize kazandırdığımız puanlar adına, ülkemizi temsil etmede gösterdiğimiz başarı adına ve 27 yıl sonra çıktığımız Avrupa arenasında başından sonuna kadar hafızalarda iz bırakan maçlar oynadığımız ve aldığımız sonuçlar nedeniyle gururluyuz, mutluyuz. Bu bir başlangıç. Başkanımızın da koyduğu hedef doğrultusunda Samsunspor emin adımlarla, planlı ve programlı bir biçimde bundan böyle Avrupa kupalarında boy göstermeyi kendisine hedef edinmiş bir kulüp. Bu bağlamda başkanımızın ortaya koyduğu, 'Şampiyonlar Ligi müziğini bir gün burada çaldıracağız' ifadesinin de vücut bulacağına inanıyoruz. Yeter ki taraftarımız da camiamız da inansın. Bize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerini esirgemesinler, artan bir biçimde kulüplerinin yanında olsunlar" ifadelerini kullandı.

