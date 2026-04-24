Haberler

Samsunspor, ara vermeden Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN (İHA) – Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde önce uzatmalara ardından penaltılara giden maçta Trabzonspor'a elenen Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a penaltılarla kaybetmesinin ardından Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmaları ve şut organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve bu süreçte takımının başında maçlara çıkamayan Thorsten Fink'in cezası da sona erdi. Fink, Alanyaspor maçı ile birlikte kulübede takımın başında yer alabilecek. Fink'in olmadığı 3 maçta kırmızı-beyazlı ekip Eyüpspor ve Beşiktaş'ı yenerken, Trabzonspor ile berabere kalıp, penaltı atışları sonucu turnuvadan elendi.

Öte yandan Karadeniz temsilcisinde Trabzonspor maçında ısınma esnasında sakatlanan Emre Kılınç'ın yanı sıra uzun süre sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve Celil Yüksel'in Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Cherif Ndiaye de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

