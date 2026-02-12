Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'un transferini sonuçlandıramadığı Raheem Sterling'in yeni takımı belli oldu.

RAHEEM STERLING FEYENOORD'DA

Robin Van Persie yönetimindeki Hollanda temsilcisi Feyenoord, Chelsea'den ayrılarak boşta olan Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını duyurdu. Feyenoord, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞANSIM OLDU"

Feyenoord'a imza atan Raheem Sterling, yeni takımına katılmasının ardından açıklamalarda bulunarak, "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez kariyerimdeki bir sonraki adımı kontrol etme fırsatım oldu. Kulüplerle ve baş antrenörleriyle görüşmek, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni dönemde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim. İstediğim bir takıma geldiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE SOĞUK BAKMIŞTI

Raheem Sterling, Samsunspor'dan gelen teklife Türkiye'de forma giymeye soğuk baktığını dile getirip, üst düzey seviyede oynamak istediğini belirtmişti.