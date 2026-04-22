Samsunsporlu futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarla buluştu

SAMSUNSPORLU futbolcular, Tekkeköy Kahyalı İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Samsunspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tekkeköy Kahyalı İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle futbolcuları buluşturdu. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım, futbolcular Rick van Drongelen, Elayis Tavsan, Joe Mendes, Ebrima Ceesay, Bedirhan Çetin, Efe Törüz ve Tahsin Bülbül çocuklarla birlikte eğlenerek bayramı kutladı. Okulun futbol sahasında kırmızı-beyazlı futbolcularla çeşitli etkinliklerde bir araya gelen çocuklar, hatıra fotoğrafları çektirerek formalarını da imzalattı.

SAMSUNSPOR İCRA KURULU ÜYESİ ZEYCAN YILDIRIM: ÇOCUKLARLA BUGÜNDE BİRLİKTE OLMAK MUTLULUK VERİCİ

Yapılan etkinlikten dolayı mutluluğunu dile getiren Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Zeycan Yıldırım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu tarz etkinlikler çocukların gerçekten böyle hayat boyu unutmayacakları bir etkiye dönüşebiliyor. Böyle güzel bir etki yaratıyor. O yüzden onlarla burada olmak mutluluk verici. Gerçekten burada şunu söylemek lazım, futbolun topluma etkisi çok büyük. Topluluğumuzun etkisi çok büyük ve insanlara bu anlamda dokunmak gerekiyor. Onların yanında olmak gerekiyor ve onlara bir mutluluk, eğlence getirmek gerekiyor. Bu anlamda böyle etkinlikler gerçekten çok önemli. Çünkü böylece futbolun gerçekten sporun da üzerinde bir etkisi olduğunu deneyimlemiş oluyoruz" dedi.

ELAYIS TAVSAN: TÜRK KÖKENLİ BİR OYUNCU OLARAK BURADAYIM

Türkiye'de ilk kez 23 Nisan'ı kutladığını belirten Elayis Tavsan, "Ben annemden dolayı yarı Türk'üm. Türk kökenli bir oyuncu olarak buradayım. Bu bayramda da çocuklarla birlikte vakit geçirmek, onlarla fotoğraf çekilmek ve imza vermek çok keyifli. Bu güzel çocuklarla birlikte olmaktan mutluyum" diye konuştu.

DRONGELEN: ÇOCUKLARLA BİRLİKTE OLMAK ÇOK KEYİFLİ VE ÇOK HARİKA BİR DUYGU

Çocukların toplum için çok önemli olduğunu söyleyen Rick van Drongelen, şöyle konuştu:

"Çocuklarla birlikte olmak çok keyifli ve çok harika bir duygu. Gerçekten çocuklarımız çok tutkulular. Beraber hep birlikte eğlenip güzel şekilde vakit geçirdik. Bu yüzden bu durum çok mutluluk ve keyif verici."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı