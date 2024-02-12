Samsunlu Öğrenci Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye Birincisi Oldu

Samsunlu öğrenci, Konya'da yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları bilek güreşi grup müsabakaları 9-11 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşti.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki yapılan Bilek Güreşi B Gençler Türkiye Şampiyonası'na 180 sporcu katıldı. Şampiyonada Samsun'u temsilen katılan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Şaziye Demir, gençler B kategorisi okullar arası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 50 kiloda sol kolda Türkiye üçüncüsü, sağ kolda da Türkiye şampiyonu oldu.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bektaş, "Samsun'u temsilen gençler B kategorisi Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda katılan öğrencimiz Şaziye Demir, 50 kg sağ kolda Türkiye birincisi olarak Samsunumuzu gururlandırmıştır. Samsun'da düzenlenecek Türk Milli Takımı seçmelerine de katılma hakkı kazanmıştır. Başarılarının devamını diler, kendisine ve eğitim veren antrenör ve ailesine ayrıca halk eğitim ve milli eğitim müdürlerimize teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN