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Samsunlu Genç Tekvandocular Avrupa Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Samsunlu Genç Tekvandocular Avrupa Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü
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Samsunlu genç tekvandocular, Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Samsunlu genç tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi tekvando branşı sporcuları, Melek Ahu Çelik, Nursena Gültekin ve Bahadır Türken, Estonya'nın Tallin şehrinde 16-17 Nisan'da düzenlenen Tekvando Poomsae Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

Turnuvada rakiplerini eleyen, Melek Ahu Çelik yıldız kız takımında, Nursena Gültekin ise genç kız takımda altın madalya kazandı. Bahadır Türken de genç erkekler takımda gümüş madalya aldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Başta Milli Takım Antrenörü Hakan Emirzeoğlu olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ederim. Sporcularımızın başarıları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Spor
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