Samsun İlkadım Spor Kompleksi 2024'te hizmete açılacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, inşaatı devam eden İlkadım Spor Kompleksi'nin 2024 yılında hizmete açılacağını duyurdu. Proje, hentbol, basketbol, voleybol antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu ve müsabaka salonu gibi birçok spor alanını içeriyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, inşaatı devam eden ' İlkadım Spor Kompleksi'ni 2024 yılında hizmete açacaklarını söyledi.

Ekonomik ömrünü tamamlayarak yıkılan Samsun Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun yerine İlkadım Spor Kompleksi inşa ediliyor. Çalışmaların hızla sürdüğü projenin yüzde 48'i tamamlandı. 3 katlı olarak planlanan dev spor kompleksi projesinde hentbol, basketbol, voleybol antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu, sauna, Fin hamamı ve resmi turnuvaların düzenlenebileceği 1160 seyirci kapasiteli müsabaka salonu yer alıyor.

İlkadım Spor Kompleksi projesinin tamamlanmasıyla kentin yeni bir spor tesisine kavuşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "O çok önemli bir tesis. Özellikle 100 bin nüfusa hitap edecek bir tesis. Orta katında havuzu olan, bir çok bireysel sporcuya ve amatör takımlara antrenman imkanı tanıyan alanlara sahip. Mükemmel bir eser olacak. İnşallah önümüzdeki yıl yani 2024 yılında bu muhteşem tesisi hizmete açacağız. Gençlerimize bu tesisi armağan edeceğiz" dedi.

İlkadım Spor Kompleksi projesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı ile ek protokol imzaladıklarını açıklayan Başkan Demir, "Şehrimize kazandıracağımız önemli eser için bakanlığımızla ek bir protokol imzaladık" diye konuştu. - SAMSUN