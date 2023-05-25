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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Alaçam'da inceleme yaptı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Alaçam'da inceleme yaptı

Spor Haberleri

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Alaçam'da incelemede bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tesisleri gezen Dereci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan'dan bilgi aldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Alaçam'da incelemede bulundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tesisleri gezen Dereci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan'dan bilgi aldı.

Samsun Süper Amatör Lig'den BAL'a yükselen Alaçamspor'un maçlarını oynadığı Alaçam Stadı'nı da inceleyen Dereci'ye, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Dereci'ye incelemelerinde Tesisler Şube Müdürü Burhan Bülbül eşlik etti.

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Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Spor

Gençlik Alaçam Samsun Spor Spor Haberler

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