Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Alaçam'da inceleme yaptı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Alaçam'da incelemede bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tesisleri gezen Dereci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan'dan bilgi aldı.