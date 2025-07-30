Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası 3. Ağı Başladı

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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, 351 sporcu ile Samsun'da başladı. Turnuva, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 3 Ağustos'a kadar sürecek.

Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada, 168 kadın ve 183 erkek sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
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